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مقتل 82 داعشياً بينهم قادة بارزين فى كركوك

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:19 ص
مقتل 82 داعشياً بينهم قادة بارزين فى كركوك قوات الجيش العراقى





وكالات الأنباء
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أعلن الحشد الشعبى فى بيان له أمس الإثنين، قتل 82 عنصراً من مجرمى “داعش” بينهم قادة بارزين فى كركوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأكد أن "العمليات فى محافظة كركوك وقضاء الحويجة وناحيتى الرياض والرشاد للفترة من الرابع والعشرين من شهر شباط لغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه, شملت 18 عملية نوعية قتل خلالها 82 عنصراً من مجرمى داعش وجرح اثنين آخرين، بضمنهم قادة بارزين، فضلاً عن ضبط أسلحة متنوعة وتفكيك عجلة مفخخة واحزمة ناسفة و تدمير مضافات وانفاق”.

وأضاف أن “العمليات التى تمت بناء على معلومات استخبارات الحشد شهدت مشاركة الحشد والشرطة الاتحادية، وخلية الصقور, وطيران الجيش”.

وأشار إلى أن “العمليات توزعت فى 20 قرية هي: “العاقولية , العزيزية , سرود , تل النور , الحلوات , بير مهدى , منطقة الدب الكبير , تل اقصاد , خربة عزيز , وادى ام الخناجر , طويربة , وادى خفة , الزاب , الجراد , هور السفن , مجمع كردستان , مجمع الشهيد , جوالة السفلى , الدكمات , الحسينية”.

وأوضح البيان، أن “أبرز قتلى داعش من قيادات التنظيم هم: “(جاسم المرزوك _ امير قاطع الرياض، طارق امنية _ المسؤول الامنى لداعش، عمر محمد على _ ابو خطاب امر مفرزة، رضوان _ ادارى ولاية كركوك، جاسم ابو سمية _ مسؤول الدعم اللوجستى، محمود جمال ابراهيم الجبورى _ امير مفرزة قاطع العباسى، خالد حسين الجوالى _ مربع الجوالى امر مفرزة تسليح، ابو ايوب، ابو حذيفة، ابو شيماء، ابو صفوان، ياسر ابراهيم عطية (ابو عمار)، زابان عبد العسافى، عبد الله دلى محمد، عبد عبد الله محمد، فارس عبد عبد الله محمد، هاشم جمعة صالح، حسن وسمى عبد خضير، عقيل جميل محمد سليمان”.

وكان الحشد الشعبى قد نفّذ فى وقت سابق, عمليات نوعية عديدة فى كركوك أسهمت بتفتيت وجود الجماعات الارهابية والاطاحة بأبرز مسؤولى داعش بالمحافظة.


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