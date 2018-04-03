مصدر عراقى: مقتل 3 من عناصر داعش شمالى الرمادى







بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بينهم ما يسمى بـ"والى" شمال الرمادى.

وقال المصدر الأمنى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) ـ إن "قوة من شرطة الأنبار نفذت اليوم عملية أمنية استباقية فى صحراء الثرثار شمال الرمادى تمكنت خلالها من قتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" بينهم والى مناطق شمال الرمادى المدعو عمر صفوك".

وكانت القوات العراقية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم بأنها أحبطت هجوما إرهابيا لتنظيم داعش على نقاط عسكرية شمال شرق بعقوبة.