محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بميدان مركز شرطة أخميم







سوهاج – عمرو خلف

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أعمال التجميل والتطوير التي تتم بميدان مركز شرطة أخميم بعد أن تم نقل الموقف إلي الموقع الجديد بجوار مدرسة الثانوية الفنية بنات في منطقة الكوم بأخميم ، وذلك مساء اليوم يرافقه المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم .

وأكد المحافظ فى بيان له ، أنه سيتم رفع مستوي النظافة وإعادة تجميل وتطوير المنطقة بالكامل لتشمل الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أخميم ، حتي تكون علي الشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين ، ووجه أيضا بإعادة رصف شوارع المنطقة وتركيب أعمدة إنارة حديثة ، وذلك بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية بالمنطقة من مياه شرب وصرف صحي ، وكهرباء ،وغاز طبيعي ، واتصالات .

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أنه سيتم عمل أرصفة وبلدورات بالشوراع الرئيسية والفرعية وإنشاء صينية أمام مبني مركز شرطة أخميم ، وعمل بعض الجداريات بسور نادي أخميم الرياضي ، وقد قامت الوحدة المحلية برفع جميع الإشغالات الموجودة بموقع الموقف القديم ، والتي كانت تعيق حركة سير المواطنين والسيارات .