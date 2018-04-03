محافظ سوهاج : انتظام العمل بموقف أخميم الجديد بمنطقة الكوم







سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، على انتظام سير العمل بموقف أخميم الجديد بمنطقة الكوم ، وذلك بعد نقل الموقف من مقره القديم أمام مركز الشرطة الى منطقة الكوم يوم الجمعة الماضى، وكلف المحافظ إدارة المواقف بالمحافظة بالمتابعة الدورية لانتظام العمل بالموقف .

كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ووضع تصور لتطوير الميدان أمام مركز الشرطة وذلك بعد فتح الطريق أمام المركز وإزالة الحواجز الأسمنتية ونقل الموقف وإخلاء الميدان من الباعة الجائلين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات وإعادة الوجه الحضارى والتاريخى للمدينة الأثرية العريقة .

كان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة برئاسة المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و طلعت الزيات مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، للإشراف على عملية نقل الموقف الى مقره الجديد وفتح الطريق أمام مركز الشرطة لمنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية بمعاونة الجهات الأمنية .

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة ، أنه سيتم وضع تصور وخطة زمنية للانتهاء من تطوير الميدان ، وفتح الباب لتلقى آراء ومقترحات المواطنين حول عملية التطوير بما يتناسب مع الطبيعة الأثرية والتاريخية للمدينة ، وإن الوحدة المحلية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لانتظام العمل بالموقف الجديد ومنع عودة الباعة الجائلين الى الميدان.