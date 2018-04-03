video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج : انتظام العمل بموقف أخميم الجديد بمنطقة الكوم

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:08 م
محافظ سوهاج : انتظام العمل بموقف أخميم الجديد بمنطقة الكوم موقف أخميم الجديد


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، على انتظام سير العمل بموقف أخميم الجديد بمنطقة الكوم ، وذلك بعد نقل الموقف من مقره القديم أمام مركز الشرطة الى منطقة الكوم يوم الجمعة الماضى، وكلف المحافظ إدارة المواقف بالمحافظة بالمتابعة الدورية لانتظام العمل بالموقف .

كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ووضع تصور لتطوير الميدان أمام مركز الشرطة وذلك بعد فتح الطريق أمام المركز وإزالة الحواجز الأسمنتية ونقل الموقف وإخلاء الميدان من الباعة الجائلين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات وإعادة الوجه الحضارى والتاريخى للمدينة الأثرية العريقة .

كان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة برئاسة المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و طلعت الزيات مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، للإشراف على عملية نقل الموقف الى مقره الجديد وفتح الطريق أمام مركز الشرطة لمنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية بمعاونة الجهات الأمنية .

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة ، أنه سيتم وضع تصور وخطة زمنية للانتهاء من تطوير الميدان ، وفتح الباب لتلقى آراء ومقترحات المواطنين حول عملية التطوير بما يتناسب مع الطبيعة الأثرية والتاريخية للمدينة ، وإن الوحدة المحلية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لانتظام العمل بالموقف الجديد ومنع عودة الباعة الجائلين الى الميدان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وصول 69 سائحا أجنبيا إلى مرسى البلينا بسوهاج لزيارة المنطقة الأثرية

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخميم

محافظ سوهاج




لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد لـ"رمضان" باحتياطى فى الشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات

"الكهرباء" تستعد لـ"رمضان" باحتياطى فى الشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات

صور.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بالقطامية

صور.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بالقطامية

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حوار لـ"اليوم السابع": لا زيادة فى أسعار السلع خلال رمضان.. ولن تعود أزمة السكر مرة ثانية.. سعر كيلو الدواجن لن يتجاوز 17 جنيهًا.. ومعايير لتقييم رؤساء الشركات كل 3 أشهر

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حوار لـ"اليوم السابع": لا زيادة فى أسعار السلع خلال رمضان.. ولن تعود أزمة السكر مرة ثانية.. سعر كيلو الدواجن لن يتجاوز 17 جنيهًا.. ومعايير لتقييم رؤساء الشركات كل 3 أشهر

آمال فريد فى حوار الذكريات: أحسست أنى ملكة لما العندليب غنى لى.. ومعنديش فضايح عشان أكتب مذكراتى.. والسيسى رجل عظيم وأفضل من حكم مصر.. بأتابع "اليوم السابع" لأنها جريدة ناجحة وحريصة على التطوير وفيها كل حاجة

آمال فريد فى حوار الذكريات: أحسست أنى ملكة لما العندليب غنى لى.. ومعنديش فضايح عشان أكتب مذكراتى.. والسيسى رجل عظيم وأفضل من حكم مصر.. بأتابع "اليوم السابع" لأنها جريدة ناجحة وحريصة على التطوير وفيها كل حاجة

الأهلى: فحص طبى لـ"ربيعة" الخميس ونتمنى استمرار غالى

الأهلى: فحص طبى لـ"ربيعة" الخميس ونتمنى استمرار غالى

الصيف ميخلاش منه.. 4 موديلات بالشيفون اختارى منها اللى يدلعك

الصيف ميخلاش منه.. 4 موديلات بالشيفون اختارى منها اللى يدلعك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة