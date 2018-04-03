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محافظ سوهاج: إقامة حفل زفاف جماعى لـ 56 عريس وعروسة الجمعة المقبلة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:10 م
محافظ سوهاج: إقامة حفل زفاف جماعى لـ 56 عريس وعروسة الجمعة المقبلة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، عن إقامة حفل زفاف جماعي لـ 56 عريس وعروسة يوم الجمعة القادم 6 أبريل الجاري بالتعاون مع جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي ، وذلك علي مسرح قصر ثقافة سوهاج في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم  .

وأضاف المحافظ  فى بيان له،أنه سيتم تجهيز كل عروسة بمبلغ 10 الاف جنيه، بالإضافة إلي  تكريم 10 أمهات مثاليات بمنح كل منهن مبلغ 1000 جنيه ، كما تم تخصيص مبلغ 40 الف جنية ملابس للايتام بدور الرعاية على مستوى المحافظة ، وسيتم خلال الاحتفال تكريم 10أيتام من حفظة القران الكريم.

ووجه عبد المنعم الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين ، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلي بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، والعمل علي تحقيق التنمية الشاملة وصولا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ،أن الجمعية خصصت مبلغ وقدرة 100 ألف جنيه لصالح الاحتفال بيوم اليتيم ، ويتضمن الحفل ماراثون مشي من امام جامعة سوهاج حتي الاستاد الرياضي ، ويوم ترفيهي لـ 500 طفل يتيم ووجبات غذائية لهم ، وحفل تكريم بقصر ثقافة سوهاج الساعة الواحدة ظهرا وذلك يوم الجمعة 6 ابريل الجاري .

 

 

 

 

 

 

 

 


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