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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:42 م
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محافظ دمياط يكلف المهندسة نصرة صلاح بالتفتيش على المنشآت السياحية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:25 م
محافظ دمياط يكلف المهندسة نصرة صلاح بالتفتيش على المنشآت السياحية الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أصدر الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط قرار رقم 174 لسنة 2018 بتكليف المهندسة نصرة صلاح مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة،للقيام باعمال التفتيش على المنشآت السياحية بنطاق محافظة دمياط.
 
كما أصدر محافظ دمياط القرار رقم 180 لسنة 2018 بشأن ندب المهندس مدكور عبد الرؤوف مديرا للجمعية التعاونية الزراعية بالزهراء مركز كفر سعد.
 
 

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