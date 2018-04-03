محافظ دمياط يشهد احتفالية يوم اليتيم بالصالة الرياضية المغطاة براس البر

دمياط عبده عبد البارى

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط احتفالية محافظة دمياط بيوم اليتيم بالصالة الرياضية المغطاة براس البر تحت عنوان "قلب واحد".

وأكد المحافظ فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال الاحتفال على أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيرا إلى أن رعاية وكفالة اليتيم هى مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حثنا ديننا الإسلامى وجميع الأديان السماوية بما يعلى من قيمة الترابط والتماسك بين أبنائنا وتنمية الإحساس لديهم بالمسؤولية تجاه أقرانهم الأيتام.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالايتام من خلال تنفيذ خطة متكاملة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالايتام وقضايا الطفولة للنهوض بدور الايتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتربية الأخلاقية والدينية والتعليمية بالإضافة إلى برامج التأهيل وبرامج التعليم الخاصة بمتحدى الإعاقة ووضع ضمانات لتأمين الاطفال من المخاطر وكذا بدأ وزارة التضامن الاجتماعي فى إجراءات ضم الاطفال اليتامى الى برنامج " تكافل وكرامة".

وهنأ المحافظ الشعب الدمياطى على إرادته القوية واختياره الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ضحى بنفسه وجنوده من الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تقدم المحافظ خلال كلمته بالتهنئة باسم جميع الشعب الدمياطي للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره لفترة رئاسية ثانية مرددا تحيا مصر بقوة وإرادة شعبها ورئيسها.

وتقدم المحافظ فى نهاية كلمته لجميع القائمين على الحفل وجميع الفرق المشاركة، كما تخلل الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والغنائية التى شارك فيها أطفال مدارس اللغات الجديدة والراهبات الفرنيسكان وفريق مكتبة مصر العامة وفريق رؤية للدراما الحركية.