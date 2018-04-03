محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لدراسة استخدام الحمأة كسماد عضوى







الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة علمية من المحافظة وجميع الجهات المختصة لدراسة إمكانية استخدام الحمأة بالمخلفات الصلبة للصرف الصحى كسماد عضوي طبقا للكود المصرى والمعايير الصادرة من وزارة البيئة والصحة والزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ صباح اليوم لمناقشة الاستفادة القصوى من الحمأة بموقع 9 ن بطرق علمية سليمة، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ووكلاء وزارة الصحة والبيئة والزراعة وممثلي من جامعة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ علي جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمعايير البيئية والصحية والمحافظة على الصحة العامة، وأكد علي أن مسألة التخلص اﻵمن من الصرف الصحي، ووضع آساليب عملية وعلمية للاستفادة من الحمأة تعد أهم المشاكل الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وأوضح أننا نعمل وضع آليات منظمة وبالإستعانة بالخبراء والمتخصصين في ذلك.

كما ترأس محافظ الإسكندرية اليوم جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والاستماع إلي الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.

وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ جموع الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفترة ولاية رئاسية ثانية ، مقدما الشكر لجميع القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة والجهات الرقابية ، للمجهود الكبير المبذول والتعاون الذي تم على أعلى مستوى خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2018 لظهور المحافظة بالمظهر الذي يليق بها خاصة بعد تعرض الإسكندرية للحادث الإرهابي قبيل الانتخابات بيومين ، إلا أن جميع الجهات الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الأمن والسلام في الشارع السكندري، ومرور العملية الانتخابية بسهولة ويسر دون حدوث أية مشكلات .

كما وجه المحافظ الشكر لجميع التنفيذيين والعاملين بالأحياء وغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة علي مابذل من مجهودات كبيرة في إظهار الإسكندرية بصورة مشرفة، وذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2018 ، وكذا المنتدى الأول للشباب ، مؤكدا علي أن ما بذل من مجهود كان تحدي كبير لنا، ونتيجة للتعاون في العمل والجهد المتواصل من قبل جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

على صعيد آخر، لفت سلطان إلى أن الفترة القادمة عدة مناسبات منها أعياد الربيع وشم النسيم يعقبها حلول شهر رمضان المعظم ثم بداية موسم الصيف وقال :علينا جميعا الجدية في العمل وتكثيف الاستعدادات خاصة بالشواطئ وتكثيف المراقبة عليها ، وكذا تنظيم وتسهيل العملية المرورية ، نظرا لزيادة أعداد زائري الثغر خلال تلك الفترة"،مكلفا رؤساء الأحياء والتنفيذين بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة ومستوى النظافة ، والعمل علي ظهور المحافظة بشكل مشرف موضحا أن الهدف هو الحفاظ على المستوي الجيد للمحافظة في كافة المجالات والقطاعات.

وأكد المحافظ على مسئولي شركات الغاز المسئولين عن تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالإسكندرية بتنظيم العمل وعمليات الحفر وتحديد المواعيد والتنسيق مع إدارة المرور خاصة بالشوارع الرئيسيّة وذلك لإنجاز أعمال المشروع وعدم توقفه خلال فترة الاجازات والصيف وكذا عدم تعطيل وإعاقة الحركة المرورية في الفترة التي تشهد بها المحافظة كثافة مرورية عالية.

حضر المجلس التنفيذي اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، والعميد علاء العويني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والمقدم هشام عطا الله هيئة الرقابة الإدارية،ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.