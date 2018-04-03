محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلاً رمضان'' أول مايو المقبل

وهنأ المحافظ الشعب السكندرى بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وأكد أن هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قبل المحافظة، وأن إقامة هذه المعرض يأتى فى إطار جهود المحافظة فى توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذى ومسئولى المحافظة، والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.