محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلاً رمضان'' أول مايو المقبل

محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلاً رمضان'' أول مايو المقبلالثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:59 م
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض كبير "أهلاً رمضان'' على أرض كوتة، فى الفترة من1 مايو وحتى 15 مايو 2018، لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم وتشديد الرقابة على الأسواق، ويقام المعرض تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وهنأ المحافظ الشعب السكندرى بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وأكد أن هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قبل المحافظة، وأن إقامة هذه المعرض يأتى فى إطار جهود المحافظة فى توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذى ومسئولى المحافظة، والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.
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