محافظة سوهاج تستقبل الأفواج السياحية على مرسى البلينا السياحى

محافظة سوهاج تستقبل الأفواج السياحية على مرسى البلينا السياحىالثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:56 م
جانب من الاستقبال
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توافد الأفواج السياحية علي مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا ، حيث وصل منذ قليل فوج سياحي مكون من 26 سائحا من مختلف الجنسيات .
وقال عبد المنعم أن جهود المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة ، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة ، مشيرا إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.
ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن ابيدوس استقبلت فوج سياحي 26 سائح مختلف الجنسيات علي متن الباخرة " كوين اوف هانزا" ، وقام بزيارة المنطقة الاثرية بابيدوس ، حيث تم استقبالهم بالزهور معبرين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الاول .
وشدد المحافظ علي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتنسيق المستمر مع مديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والاثار ، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحى ، وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لها .
إضافة تعليق
مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله
قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة