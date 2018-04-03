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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:03 م
خالد صلاح
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محافظة سوهاج تستقبل الأفواج السياحية على مرسى البلينا السياحى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:56 م
محافظة سوهاج تستقبل الأفواج السياحية على مرسى البلينا السياحى جانب من الاستقبال


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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توافد الأفواج السياحية علي مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا ، حيث وصل منذ قليل فوج سياحي مكون من 26 سائحا من مختلف الجنسيات .
 
 وقال عبد المنعم أن جهود المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة ، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة ، مشيرا إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.
 
ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن ابيدوس استقبلت فوج سياحي 26 سائح مختلف الجنسيات علي متن الباخرة " كوين اوف هانزا" ، وقام بزيارة المنطقة الاثرية بابيدوس ، حيث تم استقبالهم بالزهور معبرين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الاول .
 
وشدد المحافظ  علي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتنسيق المستمر مع مديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والاثار ، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحى ، وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لها . 
 
 

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