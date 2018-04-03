محافظة ديالى: نشاط تنظيم "داعش" وصل لمستويات خطيرة فى "حوض الميتة" العراقية







بغداد (أ ش أ)

قال عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديإلى عبدالخالق العزاوى، اليوم الثلاثاء، إن نشاط تنظيم "داعش" الإرهابى فى "حوض الميتة" على الحدود مع صلاح الدين بلغ مستويات خطيرة، مشيرا إلى أن التنظيم يملك آليات ثقيلة لحفر الأرض.

وأضاف العزاوى، فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية، أن نشاط "داعش" فى "حوض الميتة" على الحدود بين ديإلى وصلاح الدين بلغ مستويات خطيرة فى الآونة الأخيرة من خلال ازدياد أعداد المسلحين ونشاطهم الواضح فى النهار والذى يجرى رصده.

وأشار إلى أن (داعش) يملك آليات ثقيلة لحفر الأرض، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك عمل عسكري أو ضربات جوية عن بعد لإنهاء نشاط التنظيم الإرهابى.