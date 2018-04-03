محافظا سوهاج وبنى سويف يناقشان إقامة مؤتمر اقتصادى لتنمية الصعيد







سوهاج – عمرو خلف

قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بزيارة لمحافظة بنى سويف، التقى خلالها المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، كما قام بزيارة لجامعة بنى سويف، حيث قدم التهنئة إلى الدكتور منصور حسن لتوليه منصب رئيس الجامعة، وناقش إمكانية إقامة مؤتمر اقتصادى لتنمية إقليم الصعيد، بحضور الدكتور على مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، والمستشار الاقتصادى لمحافظة سوهاج.

وعقد عبد المنعم، خلال زيارته لجامعة بنى سويف، لقاء حواريا مع طلاب الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ومحافظ الإقليم، تناول التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الجامعات لتحقيق التنمية الشاملة، وتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن، وأن الجامعة هى قاطرة التنمية فى كل إقليم لما تحتويه من علماء وخبرات فى جميع المجالات.

تناول اللقاء أيضا الحديث حول توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية الصعيد وتحقيق اللامركزية المالية والإدارية، واتخاذ محافظتى سوهاج وقنا كنموذج للتحول اللامركزى.

كما قام عبد المنعم بشرح برنامج تنمية الصعيد للطلاب وخطة محافظة سوهاج للاستغلال الأمثل لقرض البنك الدولى، وأجاب على تساؤلات الطلاب والتى دارت حول تفعيل دور الشباب وآليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد .

وأعرب محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم، كونه أحد الكوادر الطبية والمحافظين المتميزين الذين يعتز بهم كثيرا، ويؤمن بدور الجامعات فى المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية، آملين فى مزيد من التعاون المشترك بين المحافظتين.