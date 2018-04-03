video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظا سوهاج وبنى سويف يناقشان إقامة مؤتمر اقتصادى لتنمية الصعيد

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:20 م
محافظا سوهاج وبنى سويف يناقشان إقامة مؤتمر اقتصادى لتنمية الصعيد محافظ سوهاج ورئيس جامعة بنى سويف


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بزيارة لمحافظة بنى سويف، التقى خلالها المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، كما قام بزيارة لجامعة بنى سويف، حيث قدم التهنئة إلى الدكتور منصور حسن لتوليه منصب رئيس الجامعة، وناقش إمكانية إقامة مؤتمر اقتصادى لتنمية إقليم الصعيد، بحضور الدكتور على مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، والمستشار الاقتصادى لمحافظة سوهاج.

 

وعقد عبد المنعم، خلال زيارته لجامعة بنى سويف، لقاء حواريا مع طلاب الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ومحافظ الإقليم، تناول التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الجامعات لتحقيق التنمية الشاملة، وتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن، وأن الجامعة هى قاطرة التنمية فى كل إقليم لما تحتويه من علماء وخبرات فى جميع المجالات.

 

تناول اللقاء أيضا الحديث حول توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية الصعيد وتحقيق اللامركزية المالية والإدارية، واتخاذ محافظتى سوهاج وقنا كنموذج للتحول اللامركزى.

 

كما قام عبد المنعم بشرح برنامج تنمية الصعيد للطلاب وخطة محافظة سوهاج للاستغلال الأمثل لقرض البنك الدولى، وأجاب على تساؤلات الطلاب والتى دارت حول تفعيل دور الشباب وآليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد .

 

وأعرب محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة عن اعتزازهم وسعادتهم بزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم، كونه أحد الكوادر الطبية والمحافظين المتميزين الذين يعتز بهم كثيرا، ويؤمن بدور الجامعات فى المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية، آملين فى مزيد من التعاون المشترك بين المحافظتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة سوهاج تستقبل الأفواج السياحية على مرسى البلينا السياحى

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

محافظ بنى سويف




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة