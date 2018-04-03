مجلس قطاع خدمة المجتمع بالمنوفية يهنئ السيسى بتوليه فترة رئاسية جديدة







المنوفية _ محمد فتحى

استهل مجلس قطاع خدمة المحتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته الثامنة، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتوليه فترة رئاسية جديدة، متمنيا له السداد والتوفيق في إدارة البلاد.

ودعا قرمان خلال الجلسة بضرورة شن حملة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي نهر النيل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بطنطا، كما أشاد بندوة "مسئولية القرار" التي نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا على ضرورة تعميمها بجميع كليات الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التحلي بالقدرة علي تحمل المسئولية ورسم شخصية سوية، كما وجه الشكر للدكتورة إيمان شكر للمجهودات التي تبذلها في سبيل التوعية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية والعلاج .

ومن جانبه، قدم المجلس التهاني للكليات الفائزة بجائزة التميز البيئي لهذا العام 2017 – 2018 وهما كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وكلية التمريض.، كما قدم قرمان شهادة تقدير للدكتورة آمال شحاتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحصول الكلية علي نفس الجائزة لعامين علي التوالي، حيث حصلت علي المركز الثاني في عام 2016 -2017، مشيرا إلى أن الحصول علي القمة أمر صعب والحفاظ عليها أصعب.

واختتم المجلس الجلسة بعرض ما يستجد من أعمال، والتأكيد على أهمية استغلال مزرعة الراهب الاستغلال الأمثل والاستعانة بالعمالة الموسمية ونقل بعض أقسام كلية الزراعة التي لها صلة بالمزرعة إليها لتنشيط العمل بها.