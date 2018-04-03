قوات الجيش اليمنى تصد محاولات تسلل للمليشيا الحوثية فى مديرية حيس







وكالات الأنباء

تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم، بصد محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران فى مديرية حيس ومنطقة القطابا بمحافظة الحديدة اليمنية.

وقال مصدر عسكرى فى جبهة الساحل الغربى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن قوات الجيش الوطنى اليمنى صدّت محاولة تسلل حوثية من عدة محاور وكبدت الميليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد"، مشيراً إلى مقتل أكثر من 30 من العناصر الانقلابية.

وأضاف المصدر " أن التصدى لمحاولة التسلل تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثى الإيرانية فى مناطق موزع والجراحى والتحيتا"، مؤكداً مصرع عدد كبير من الميليشيا الحوثية الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعى الذى شنته قوات الجيش اليمنى على مواقع الميليشيا.