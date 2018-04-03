قادة بالبنتاجون يقترحون على ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية فى سوريا







واشنطن (أ ش أ)

قالت مصادر فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قادة البنتاجون اقترحوا على الرئيس دونالد ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية فى سوريا بدلا من التفكير فى الانسحاب منها نظرا لتعقيدات الوضع المقبل.

وأضافت المصادر ـ فى تصريح لقناة ( الحرة ) الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ترامب سيترأس اجتماعا لفريق الأمن القومى فى البيت الأبيض فى وقت لاحق اليوم لمناقشة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فى سوريا .

يذكر أن الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا " قريب جدا"، حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندى فى شرق سوريا للمساعدة فى طرد تنظيم "داعش".