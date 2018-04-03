video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قادة بالبنتاجون يقترحون على ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية فى سوريا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:35 ص
قادة بالبنتاجون يقترحون على ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية فى سوريا القوات الأمريكية ـ صورة أرشيفية





واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت مصادر فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قادة البنتاجون اقترحوا على الرئيس دونالد ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية فى سوريا بدلا من التفكير فى الانسحاب منها نظرا لتعقيدات الوضع المقبل.

وأضافت المصادر ـ فى تصريح لقناة ( الحرة ) الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ترامب سيترأس اجتماعا لفريق الأمن القومى فى البيت الأبيض فى وقت لاحق اليوم لمناقشة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فى سوريا .

يذكر أن الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا " قريب جدا"، حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندى فى شرق سوريا للمساعدة فى طرد تنظيم "داعش".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: واشنطن تعزز وجودها على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا

البنتاجون

سوريا

القوات الامريكيه

اخبار العرب

ترامب




لا تفوتك
محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة