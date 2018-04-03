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فيديو.. وصول رفات 38 عاملا هنديا أعدمهم "داعش" فى العراق إلى بلدهم

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:10 ص
فيديو.. وصول رفات 38 عاملا هنديا أعدمهم "داعش" فى العراق إلى بلدهم وصول الرفات





وكالات الأنباء
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وصل رفات 38 هنديا خطفوا وقتلوا على أيدى عناصر تنظيم "داعش" فى العراق عام 2014، إلى بلادهم بعد أربع سنوات من خطفهم.

وغالبية هؤلاء العمال من عائلات فقيرة فى ولاية بنجاب، وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات فى الموصل عندما خطفوا فى يونيو 2014 مع سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من الأراضى العراقية واستيلائه على الموصل.

وأبلغت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج البرلمان الهندى فى مارس الماضى بالعثور على رفات العمال داخل مقبرة جماعية فى قرية بادوش شمال غرب الموصل.

وأثبتت تجارب الحمض النووى الريبوزى هوية 38 هنديا من رفات 39 عثر عليه فى المقبرة الجماعية.

وكان مسؤولون هنود أصروا على أن رعاياهم المخطوفين لا يزالون على قيد الحياة حتى إثبات العكس، ما دفع ذوى الضحايا إلى اتهام الحكومة الهندية بإخفاء الحقيقة عنهم، وتمنيهم بأمانى زائفة.


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