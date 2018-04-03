غدا.. ندوة تثقيفية بعلوم الزقازيق عن تلوث الماء والغذاء







الشرقية - حمدى عبد العظيم

تنظم كلية العلوم جامعة الزقازيق بالتعاون مع لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلي للثقافة ندوة بعنوان ملامح عن تلوث الماء والغذاء غداً الأربعاء الموافق 4 أبريل الساعة الثانية عشرة ظهراً، بقاعة الندوات والمناقشات الجديدة بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف الدكتور محمد العراقي عميد الكلية.

صرح بذلك الدكتورة سامية سند رئيس قسم الحيوان الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية، مضيفة أن الندوة تتضمن 3 محاضرات، الأولى بعنوان "تلوث الماء" تلقيها الدكتورة رجاء الشيخ عميد كلية العلوم الأسبق، والثانية بعنوان "تلوث الغذاء" تلقيها الدكتورة سامية سند، والثالثة بعنوان "الاستخدامات غير منضبطة للمضادات الحيوية"، يقدمها الدكتور ماهر عامر بعلوم المنصورة ويدير الندوة الدكتور حافظ شمس الدين عضو المجمع العلمى المصرى وعضو مجمع اللغة العربية، وخبير التراث اللامادى باليونسكو بباريس.