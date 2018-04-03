ضبط أغذية منتهية الصلاحية فى حملة لمديرية الصحة بالعريش







شمال سيناء محمد حسين

اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء الليلة فى بيان لها، انها شنت حملة لمراقبة صلاحية المنتجات الغذايية فى مدينة العريش بالاشتراك مع مباحث التموين

و نقل البيان عن الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة انه تم المرور على عدد ٢٣ منشأة غذائية بمدينة العريش وتحرير عدد ٤ محاضر لمنشأت مختلفة كما تم إعدام ٢٠ كيلو لانشون منتهي الصلاحية و ٢٠ كيلو أغذية فاسدة أخرى وتم ضبط عدد ٧٠ طبق كاليماري مجمد زنة ٦٥٠ جم الطبق مغلف يدوي بدون بيانات

أضاف وكيل الصحة انه تم إتخاذ إجراءات إغلاق لمحل اسماك ومحل دواجن حيث وجدت مواسير صرف صحي أفقية تصرف أمام المحلين معا مما يسبب خطر داهم على الصحة العامة وتمت مخاطبة مجلس المدينة لإعمال القانون نحو غلق المنشأتين.

وتابع البيان انه تم الاشتراك مع مباحث تموين مدينة العريش ضبط مخزن يقوم صاحبه بمحو تواريخ إنتاج العبوات الغذائية المنتهية الصلاحية وترويجها على المقاهي والكافتيريات وهي منتهية الصلاحية وكانت المضبوطات ١٦٣٢ عبوة كانز مشروبات غازية مختلفة منتهية الصلاحية ، و ٧٩ عبوة عصائر مختلفة بوزن ٤ لتر للواحده منتهي الصلاحية ، و ١٩ كيس لبن بودر بوزن الواحد نصف كجم منتهي الصلاحية ، و ٩٦٠٠ عبوة ينسون منتهي الصلاحية ، و ٥ كيلو لحوم منتهي الصلاحية ، و واحد شيكارة نشا ٢٥ كجم ليس عليها تاريخ انتاج وصلاحية ، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى مجهولة المصدر.