صور.. "هندسة أسيوط" تكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقتها







أسيوط - هيثم البدرى

أعرب الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط،عن سعادته بما تضمه كلية الهندسة من نماذج للشباب الواعد والمبدع وتفوقهم العلمي والعملى والذي استطاع أن يحتل مكانة متميزة على مستوى الجمهورية في مجال سوق العمل الخارجي ،مشيداَ بالمكانة المرموقة والقيمة الأكاديمية لكلية الهندسة داخل مصر وخارجها بحصولها على الاعتماد الاكاديمى كأول كلية هندسة على مستوى الجامعات المصرية،معرباَ عن فخره بشهادة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب سابقاَ بتفوق خريجي هندسة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية وتميزهم فى مستوى المهارة وحسن الإعداد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد جعيص في حفل تكريم الفائزين فى المسابقة المقدمة من الجمعية العلمية لهندسة الحياة بكلية الهندسة ،وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور جمال أبوزيد وكيلة كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبدالمنطلب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الحكيم عليان نقيب مهندسين أسيوط ، وممثلي بعض الشركات العقارية والهندسية.

وأشاد الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بما تضمه وحدة نقل التكنولوجيا بكلية الهندسة من عناصر متميزة من خريجي كلية الهندسة والتي تقدم عدد من المشروعات الصناعية والابتكارات الهندسية الفريدة من نوعها والتي تعكس صورة الجامعة المشرفة في مجال الهندسة ،كما أكد على سعى إدارة الجامعة على تقليص المدة الزمنية للدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراة للتيسير على الطلاب والمشرفين بما يخدم العملية التعليمية ،مشيداَ بالمشاركة الايجابية لجامعة أسيوط فى مؤتمر البحث العلمي الأخير برعاية رئاسة الجمهورية بعدد من المشروعات والابتكارات الهندسية المتميزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور نوبى عميد كلية الهندسة ، على حرص إدارة جامعة أسيوط وكلية الهندسة في تقديم كافة سبل الدعم لطلابها وخريجها لمواصلة تفوقهم العلمي والأكاديمي واكتسابهم الخبرة لتأهيلهم إلى سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة والحفاظ على السمعة العلمية الطيبة التي يتمتع بها طلاب كلية الهندسة على مستوى الجامعات المصرية.

وحول تفاصيل المسابقة أوضح الدكتور جمال أبو زيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، أن المسابقة شهدت مشاركة عشرة مشاريع بمعدل 130 طالب وطالبة للإنشاء مشروع متكامل قابل للتنفيذ عن "مشروع مدينة خضراء ،مزارعة دواجن ،مشروع يستمد الطاقة من الطبيعة من انتاج الكهرباء ،مشروع مدينة متكاملة باستخدام مخلفات ، استمر أربعة أشهر وذلك بإشراف من أعضاء هيئة التدريس وتم اختيار المشروعات الفائزة من قبل لجنة مكونه من أعضاء هيئة التدريس بمختلف تخصصات الكلية ، وتم تكريم المركز الأول بمبلغ مالي 12 ألف جنيه ،والمركز الثاني 7 الأف جنيه ،والمركز الثالث 5 الأف جنيه.



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب



الجمعية العلمية لهندسة الحياة بجامعة أسيوط تكرم الطلاب