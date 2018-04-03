صور.. محطات المياه الجديدة بالأقصر ونسب التنفيذ لخدمة مليون و276 ألف مواطن







الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر من أعمالها في رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات مياة جديدة لخدمة أكثر من مليون و276 الف مواطن، بهدف تقديم الخدمة متكاملة لكل منزل وأسرة في مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإنهاء كافة أزمات نقص المياه بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بالعمل فى عدد من المشروعات والمحطات الجديدة للمياه التى تخدم الأهالى بمدن إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر والطود والزينية والنجوع والقرى داخلها.

يقول محمد بدر محافظ الأقصر، أنه قام مؤخرا بتوقيع عقود 13 مشروعا جديدا للمياه فى مختلف المدن، وذلك في لقاء مع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، تم خلاله بحث المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المدن المختلفة والمتعطلة لتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وبحث آخر المستجدات فى المشاريع التى تتولاها الشركة القابضة بالأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن العقود التي تم توقيعها للمشروعات الجديدة تشمل استكمال مشاريع المياة والصرف الصحى بالأقصر فى القرى التى لم يتم ادخال المشروع لها حتى الآن، وكذلك بحث المشاريع الجارى العمل بها داخل أنحاء المحافظة والخطط الزمنية لتوقيتات تسلم المشاريع وبدء العمل بها.

أما اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فقد أعلن عن الاستلام الابتدائى لمشروع بوستر مياه الحسينات بالطود الجديدة والتى تنفذه شركة ايجيكو، إذ أن المشروع يخدم مدينة الطود الجديدة والتى تضم مشروعات إسكان الشباب ، والأسر الأولى بالرعاية، ومنازل قباوى، ويبلغ تعداد السكان المستهدف خدمتهم 20000نسمة، وكذلك تم الاستلام الابتدائى لمشروع شبكة مياه مرافق الإسكان الاجتماعى بمركز القرنة والتى تضم 12 عمارة بإجمالى 288وحدة سكنية، وذلك فى إطار السعى للقضاء تماما على المناطق الساخنة فى قطاع المياه بالأقصر، انتهت شركة المياه بالتعاون مع المحافظة من تنفيذ عدة مشروعات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر في تصريحات سابقة، أنه يجرى حالياً التشغيل التجريبى لمحطة مياه الأقصر غرب النيل "حسيلة بالقرنة الجديدة" بطاقة 34 ألف م3/يوم، وفي انتظار نجاح عينتى الصحة الثانية والثالثة تمهيداً لدخول المشروع الخدمة وتغذيته لمركز القرنة بالكامل بدءاً من القبلي قامولا شمالاً وحتي المريس جنوباً وتخدم المحطة 160 ألف نسمة، ويهدف المشروع لتوفير المياه للأنشطة المستقبلية لمركز القرنة حتى سنة 2052، ويجري العمل بمشروع محطة مياه الرضوانية بمنطقة البغدادى بطاقة 10000م3/يوم، وتخدم 50 ألف نسمة بمناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، وهى من أولى المحطات على مستوى الجمهورية التى صممت بتقنيات تكنولوجية حديثة بنظام الفلترة، بالإضافة إلى محطة مياه إسنا الجديدة بمنطقة الشيخ مسكين بطاقة 60 ألف م3/يوم وتخدم 250 ألف نسمة فى مناطق غرب إسنا، ويأتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى لتلك المحطات.

وجاءت قائمة أهم إنجازات شركة المياة والصرف الصحي حسبما يقول وليد الإدفاوي مسئول التوعية بالشركة، أنه تم وصول نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء محطة مياه إسنــــا جنوب الأقصر(محطة الشيخ مسكين) إلى 97%، وتم تخصيص مبلغ 7 ملايين جنيه من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة، وتم نهو وتشغيل بوستر مياه الحسينات بتكلفة 3.4 مليون جنيه، وأيضا وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء محطة مياه القرنة وشبكاتها بطول 70 كيلومترا إلى 100% "تشغيل تجريبى"، ووصول نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة مياه كومباكت الحبيل وشبكاتها بطول 7 كيلومترات إلى 100% "تشغيل تجريبى"، كما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة مياه أبو قليعى إلى 65%.

وجار الطرح لبوستر مياه التمن لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة شرق السكة، ولحماية مآخذ المياه بنهر النيل من التلوث البيئي (بقع السولار والزيت المسربة من الفنادق العائمة) تم توفير مبلغ 3.7 مليون جنيه (تمويل محافظة) لحماية مأخذ محطة مياه الأقصر السطحية، ومحطة نجع الوحدة النقالى بالطود، ومحطة الزينية قبلى النقالى، ومحطة الصعايدة المدمجة، ومحطة طيبة السطحية بالعشى، وسيتم البدء بالمشروع 1/1/2018 (مدة تنفيذ المشروع شهران).

ويضيف وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب، تم افتتاح محطة مياه الحليلة بمركز إسنا بالمحافظة بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بدعم ورعاية مؤسسة "مصر الخير" بهدف توصيل المياه إلى أكثر من 45 ألف مواطن من أبناء المحافظة، والذين يعانون من عدم توافر المياه النظيفة والآمنة، وذلك في إطار مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 4 محطات نقالي لمياه الشرب بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وتمت الترسية لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 ألف م3 لتصير المحطة بطاقة 68 ألف م3 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه منحة من الصندوق الإنمائـى العربى الكويتى، وتم تخصيص أرض بمساحة 10 أفدنة لمحطة مياه شرق إسنا (الهنادى)، وجار تكليف إحدى الشركات بالتصميم والتنفيذ، والمشروع منحة أمريكية "كومينكس" بتكلفة 100 مليون جنيه، وتم خفض مستوى العجز في خدمات توصيل المياه في المناطق الساخنة بنسبة 77% عن طريق ضخ مبالغ مالية من الخطة الاستثمارية للمحافظة لحل مشكلة المناطق الساخنة، والتي تعانى من ضعف المياه على مستوى المحافظة، لذا تم تخصيص 25 مليون جنيه إضافية للانتهاء من جميع المناطق الساخنة بمنتصف عام 2018.



محطات المياه الجديدة بكافة مدن الأقصر



جانب من العمل في محطات المياه الجديدة



رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد العمل بالمحطات



جانب من رفع كفاءة محطات الشرق والغرب بالأقصر



محطات المياه الجديدة أمام نهر النيل



جانب من المعدات الحديثة بالمحطات الجديدة بالأقصر



تجهيزات داخلية بمحطات الأقصر الجديدة



الأعمال الجديدة في محطات مياة الأقصر



العمال خلال بناء وتطوير المحطات الجديدة



تجهيز بوستر الحسينات بالأقصر وتشغيله تجريبيا



جانب من تطوير محطات مياه الأقصر المختلفة



اللواء محمد يحيي يتفقد تطوير المحطات



رئيس شركة المياه خلال الجولات على المحطات



اللواء محمد يحيى يتابع أعمال محطات المياة بالأقصر