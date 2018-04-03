صور.. محافظ أسيوط يسلم 49 تروسيكل من إجمالى 150 بتكلفة 2.750 مليون جنيه







أسيوط- ضحا صالح

سلم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اليوم عقود 49 تروسيكل لسائقى عربات الكارو بمدينة أسيوط كمرحلة أولى ضمن مبادرة "إحلال العربات الكارو بالتروسيكل" التى تم إطلاقها بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتسليم 150 عقد تروسيكل بمدينة أسيوط على مراحل بحيث تساهم مؤسسة مصر الخير بنسبة 25% من قيمة التروسيكل ويقوم المستفيدين بسداد 75% من قيمة التروسيكل على أقساط بدون فوائد.

حضر تسليم عقود التروسيكلات الدكتور عواد احمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية ومحمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط وماهر عزب مسئول قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير.

كما أعرب محافظ أسيوط ، خلال تسليم عقود التروسيكلات عن سعادته بالبدء فى إيجاد حل نهائى لمشكلة تواجد العربات الكارو بشوارع مدينة أسيوط بعد عدد من جلسات الحوار المجتمعى استمرت لمدة عامين كاملين تم خلالهما تيسير كافة العقبات أمام سائقى العربات الكارو بدءا من التوصل لإيجاد بدائل للعربات الكارو لهم مرورا بمحو أميتهم لإستخراج تراخيص القيادة لهم مشيرا إلى الجانب الحضارى الذى ستحققه هذه المبادرة بشوارع مدينة أسيوط .

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم توقيع بروتوكول مع جمعية مصر الخير لطرح الـ 150 مركبة تروسيكل التي تم توزيعها على أصحاب عربات الكارو بمدينة أسيوط والذين انطبقت عليهم شروط بحث الحالة على أن يتم إعفائهم من دفع 25% من قيمة المركبة (الدفعة المقدمة) على أن يتم دفع 75 % باقى القيمة على فترة عامين ونصف بدون أية فوائد لافتا الى أن المحافظة تساعدهم في ترخيص تلك المركبات لأصحابها وذلك تيسييرًا على أصحاب تلك المركبات ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية.

كما أكد محافظ أسيوط أنه تم توجيه تعليمات للمرور بإنهاء كافة التراخيص الخاصة بالتروسيكل خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة داعيا كافة المستفيدين من التروسيكلات بالتعاون فى إستيفاء كافة الإجراءات مع إدارة المرور دون تأخير منوها انه سيتم تعميم مبادرة "إحلال العربات الكارو بالتروسيكل" بكافة مدن المحافظة خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ،أن التكلفة الاجمالية للـ150 تروسيكل بلغت 2 مليون و750 الف جنيه ، مشيرا إلى أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط في وقت سابق قد كلف مديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء أحياء شرق وغرب مدينة أسيوط بحصر أصحاب عربات الكارو بالمدينة وعمل دراسة حالة للحالات المستحقة منهم لتسليمهم مركبات التروسيكل الجديدة.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة أسيوط ، أنه تم اليوم توزيع 49 عقد تروسيكل وسيتم إستكمال توزيع باقى الـ 150 تروسيكلات المتواجدة بمخزن مؤسسة مصر الخير بمنطقة بنى غالب على مراحل متتالية .

وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن مبادرة المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط "إحلال العربات الكارو بالتروسيكل" ستوفر 150 فرصة عمل للمستفيدين ، مؤكدا على الدعم الكامل الذى قدمه محافظ أسيوط من خلال تواصله مع مسئولى مؤسسة مصر الخير ومحاولاته لرفع عدد التروسيكلات المقدمة من 25 تروسيكل حتى وصلت إلى 150 تروسيكل بمدينة أسيوط ، مؤكدا أن سداد القسط الشهرى للتروسيكلات لن يتعدى مبلغ الـ 450 جنيه شهريا بدون فوائد ، مشيرا إلى دعم أسر المستفيدين فى كافة القطاعات الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها لمساعدتهم على سداد الأقساط الخاصة بالتروسيكلات.



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات



تسليم التروسيكلات