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صور.. مأساة شاب بسوهاج يعانى من القلب ولا يقوى على شراء العلاج

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 06:07 ص
صور.. مأساة شاب بسوهاج يعانى من القلب ولا يقوى على شراء العلاج الشاب كرم يعانى من مرض القلب





سوهاج – عمرو خلف
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يعيش الشاب كرم رجب 29 سنة من مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ظروفا قهرية بسبب معاناته من مرض القلب منذ سنوات، إذ يعانى من ضعف فى عضلة  القلب جعلته لا يقوى على العمل بأمر الأطباء ويحتاج علاجا شهريا قدره 900 جنيه لا يستطيع شراءه بالإضافة إلى عدم حصوله على معاش تضامن اجتماعى مناشدا المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة إذ أنه ليس لديه أى مصدر رزق ولديه 3 أبناء وزوجته ربة منزل لا تعمل   .

التقى "اليوم السابع" بالشاب فى منزله وقال إنه حاصل على دبلوم منذ سنوات وبدأت معاناته مع مرض القلب منذ فترة شعر خلالها بآلام وتوجه إلى الأطباء داخل مستشفى الجامعة بسوهاج وخارجها وأكد له الأطباء أنه يعانى من ضعف شديد فى عضلة القلب جعلته غير قادر على العمل ولا الحركة كثيرا ويشترى علاجا شهريا بـ 900 جنيه لا يستطيع شراءه ويقوم أهل الخير بتوفيره له.

ويضيف الشاب كرم، أن لديه 3 أبناء ويسكن فى شقة صغيرة مكونة من غرفتين بالإيجار بـ 320 جنيها شهريا وهو لا يملك شيئا ولا أى مصدر دخل إذ أنه لا يحصل على معاش تضامن اجتماعى أيضا ويعيش حياة صعبة مع أسرته الصغيرة لا يستطيع الإنفاق عليهم ويحتاج إلى المساعدة .

ويكمل الشاب حديثه، قائلا إنه ذهب إلى العديد من الأطباء وقرروا جميعا عدم قدرته على العمل ونصحوه بتناول الدواء بصفة مستمرة إذ أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل ولا الحركة كثيرا مما دفعه لمناشدة المسئولين بمديرة الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وشراء الدواء له شهريا ، بالإضافة إلى مطالبته للمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بصرف معاش له نظرا لحالته الصحية .

 

 

للتواصل ت رقم 01226016959

 

 

الشاب كرم يعانى من مرض القلب
الشاب كرم يعانى من مرض القلب

 

كرم مع أبنائه
كرم مع أبنائه

 

الدواء الذى يتناوله الشاب
الدواء الذى يتناوله الشاب

 

العلاج
العلاج

 

الأشعة الخاصة بالشاب
الأشعة الخاصة بالشاب

 

تقرير طبى بالحالة
تقرير طبى بالحالة

 

تقرير مستشفى الجامعة بسوهاج
تقرير مستشفى الجامعة بسوهاج

 


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