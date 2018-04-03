صور.. حاكم دبى يفتتح منتدى الإعلام العربى فى الإمارات







وكالات الأنباء

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتدى الإعلام العربى فى دبى، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى.



حاكم دبى يفتتح منتدى الإعلام العربى فى الإمارات

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، على هامش كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربى، أن التطور الكبير الذى حققته دولة الإمارات وجعل منها مصدرا يتعلم منه الجميع كيفية صناعة المستقبل بالعمل والجاد والالتزام اللذين كانا سببا فى تحقيق هذا النجاح، حسبما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

وتناول وزير خارجية البحرين فى حديثه حركة التطوير القوية التى تشهدها السعودية، حيث قال إنها تحمل معها الخير للمنطقة كلها، منوها أن علاقات البلدين تؤطرها المصلحة المشتركة والتنسيق والتشاور المستمران، فى حين تحدث أيضا عن الأزمة الراهنة فى المنطقة مشددا على أنه لا مجال للتقارب مع النظام القطرى الحالى فى ظل مواقفه الصادمة مستبعدا فرص المصالحة فى ظل النظام القائم.

وقال وزير الخارجية البحرينى أن النظام الإيرانى الحالى يشكل تحديا كبيرا للمنطقة بكل ما يتبعه من سياسات التدخل فى شؤون دولة المنطقة وأن الشعب الإيرانى يعانى هو الآخر من هذا النظام.



انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربى فى الإمارات

من جانبه، رحب سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادى دبى للصحافة- الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي- بضيوف دورته السابعة عشرة، كما نوهت خلال كلمتها بالموضوعات المطروحة على طاولة النقاش والتى تدور حول علاقة الإعلام بالمتغيرات الحاصلة فى محيطنا العربى والتى كان الإعلام حاضراً فيها تأثيراً وتأثّرًا.

وأشارت منى المرى إلى محاولة المنتدى التوصل إلى تصورات واضحة لأبعاد علاقة التأثير والتأثر بين الإعلام ومجريات الأحداث فى عالمنا العربي، حيث ساهم الإعلام فى أوقات كثيرة فى تحديد مسار تلك الأحداث بما لها من تبعات كانت هى الأخرى ذات تأثيرات عميقة فى صفحة الإعلام، لافتة إلى الحاجة أصبحت ملحة اليوم لإيجاد صيغ جديدة يمكن بها صون دور الإعلام كأحد محركات الدفع الرئيسة لحركة التطوير والتنمية، ويعزز مساهمته فى تثقيف العالم عما تحمله المنطقة بين ثناياها من معطيات التميز.

وأكدت منى المرى أن الوصول بالإعلام العربى إلى منتهى الإبداع والتميز كان هدفا أصيلا للمنتدى منذ انطلاقه وقالت: "الهدف الاستراتيجى الذى سعينا إليه منذ البدايات الأولى لمنتدى الإعلام العربى هو كيفية الارتقاء بالدور البنّاء للإعلام وتهيئة البيئة التى تضمن مشاركته فى دعم مسيرة التنمية العربية".



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