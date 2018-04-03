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صور .. ثقافة كفر الشيخ تكرم 38 موهوباً ومبدعاً بكفر الشيخ

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:35 ص
صور .. ثقافة كفر الشيخ تكرم 38 موهوباً ومبدعاً بكفر الشيخ تكريم المبدعين بثقافة كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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 شهد المركز الثقافى بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية لتكريم مبدعى المستقبل 2018 فى مجالات "الفنون التشكيلية والقصة القصيرة، والمقال، والالقاء" بالتعاون بين الإدارة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للتربية الخاصة والإدارة العامة للموهوبين، بناء على برتوكول التعاون الموقع بينهما لاكتشاف الطلاب الموهوبين.

جاء ذلك بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهشام يوسف مدير قصور ثقافة كفر الشيخ، ورحاب رشاد سالم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، ومحمود الوكيل مدير المركز الثقافى، وإبراهيم العشرى مدير الإدارة الثقافية، وبحضور نخبة من الثقافة والتعليم.

وكرم هشام يوسف مدير قصور ثقافة كفر الشيخ، رحاب رشاد سالم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، و21 طالباً موهوباً فى الفنون التشكيلية، و7 فائزين فى القصة القصيرة، و7 فائزين فى المقال، و3 فائزين فى الألقاء من 8 إدارات تعليمية شرق، "بلطيم، دسوق، قلين، الرياض، الحامول، فوه، بيلا"، وتسلم الفائزون شهادات تقديرية وكتيب به جميع أعمال الطلاب من الثقافة.

 

ثقافة كفر الشيخ تكرم المبدعين
ثقافة كفر الشيخ تكرم المبدعين

 

جانب من المكرمات
جانب من المكرمات

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من المكرمين مع وكيل تعليم كفر الشيخ
جانب من المكرمين مع وكيل تعليم كفر الشيخ

 

تكريم احدى المبدعات
تكريم احدى المبدعات

 

جانب من المكرمين
جانب من المكرمين

 

جانب من المسئولين فى قصور الثقافة
جانب من المسئولين فى قصور الثقافة

 

 


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