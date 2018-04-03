صور .. تعليم الأقصر تقيم معرضها السنوى للصحافة المدرسية

صور .. تعليم الأقصر تقيم معرضها السنوى للصحافة المدرسيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:07 م
المعرض السنوى للصحافه المدرسيه
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نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، معرض الصحافة المدرسية السنوى الذى أقيم بمكتبة مصر العامة بالكرنك، للطلاب لكافة المراحل الدراسية والتربية الخاصة، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للإهتمام بالأنشطة المدرسية والتربوية.
ومن جانبه قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر فى بيان له اليوم أن معرض الصحافة المدرسية أشتمل على صحف نثرية مصورة،و مقالات،ورسوم كاريكاتيرية،وركن للصحافة الألكترونية،والتحقيقات،والمقالات والمجلات الطائرة ومجسمات.
كما قدم طلاب مدرسة صلاح الدين الأبتدائية عرض البرلمان المدرسى للمرحلة الابتدائية والذى تناول مشكلات المدرسة والمعلم.
وأضاف بخيت ان معرض الصحافة المدرسية يقام بشكل سنوى حيث يستهدف تحفيز العنصر الأبداعى و روح الابتكار لدى طلاب المراحل العمرية المختلفة بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم حيث تم تكريم المدارس الحاصلة على المركز الاول في المجلة اليكترونية والاذاعة المدرسية والمناظرات.
ففى المجلة الاليكترونية تم تكريم مدرسة نجع الطويل الابتدائية ومدرسة مصطفى كامل الإعدادية ، وفى الاذاعة المدرسية تم تكريم مدارس الدير الابتدائية والاقصر الإعدادية بنات وام المؤمنين الثانوية بنات ، اما فى المناظرات تم تكريم مدارس الدير الابتدائية والاقصر الإعدادية الجديدة بنات ، وارمنت الثانوية بنات .
تعليم الأقصر تقيم معرضها السنوي للصحافة المدرسية بمكتبة مصر العامة بالكرنك
تعليم الأقصر تقيم معرضها السنوي للصحافة المدرسية بمكتبة مصر العامة بالكرنك
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