صور.. "تعليم أسوان" ينظم ورشة عمل استئناف مشروع دعم التشغيل GIZ







أسوان – عبد الله صلاح

عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "متابعة تنفيذ خدمات التوجيه المهنى مع قيادات التعليم الفنى بأسوان"، فى إطار التعاون المشترك بين مشروع دعم التشغيل (GIZ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل".

تستهدف الورشة، مناقشة الأدوار الحالية والمتوقعة من المديرين فيما يتعلق بتطبيق محتوى التوجيه والإرشاد المهنى بمدارس التعليم الفنى ، خلال الفترة من 3 إلى 4 ابريل الجارى.

وجدير بالذكر أن المدارس التى يدعمها المشروع حالياً هى "التجارة المتقدمة ، التجارة المسائية بنات ،فوزية عبدالله حامد التجارية ،حسين مرسال الصناعية بنات" بإدارة أسوان التعليمية، ومدرستى إدفو الثانوية الصناعية بنين والرديسية الصناعية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية.

ويدعم المشروع خلال الفترة القادمة مدرستى محمد حسين هلال الميكانيكية بنين وأبو الريش الصناعية بنات بإدارة أسوان التعليمية ، ومدرستى عنيبة الزراعية المتقدمة ودهميت التجارية بإدارة نصر النوبة ، ومدرستى إدفو الثانوية الصناعية بنات وإدفو الزراعية بإدارة إدفو ، ومدرسة سلوا الصناعية بنات بإدارة كوم امبو التعليمية.

وأكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن سبل التعاون بين المديرية ومشروع دعم التشغيل GIZ بمرحليه الأولى والثانية ممتدة ومستمرة وذلك دعماً وتشجيعاً لدور التعليم الفنى فى دفع عجلة التنمية والإنتاج ، وهو الهدف الذى تدعمه الوزارة من خلال سلسلة من البرامج والمشروعات تستهدف رفع كفاءة طالب التعليم الفنى على كافة الأصعدة والمستويات.

حضر الورشة كلاً من الدكتور السيد الفيومى، وكيل مديرية التربية والتعليم، ونادية حمدنا الله، مدير التعليم الفنى، ولفيف من قيادات التعليم الفنى بأسوان.