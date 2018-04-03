صور.. تظاهر مواطنو إندونسيا تضامنا مع ضحايا فلسطين بمسيرة العودة







كتب: محمد الاحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر عدد من مواطنى إندونسيا اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الفلسطينيين بسبب أحداث العنف فى مسيرة العودة الجمعة الماضية، على حدود غزة.

وجاءت التظاهرات أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى جاكرتا، حاملين الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بأعمال العنف المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، دعا الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر بيان أصدره البرلمان العربى اليوم السبت، أن ذلك جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سلمه رئيس البرلمان العربى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشي، بمقر مجلس الشيوخ فى العاصمة الفرنسية "باريس".



تظاهرات إندونسيا



جانب من التظاهرات فى إندونسيا