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صور.. اضبط مخالفة.. المواطنون يلجأون لغسل الحيوانات فى نهر النيل بقنا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:45 م
صور.. اضبط مخالفة.. المواطنون يلجأون لغسل الحيوانات فى نهر النيل بقنا غسل الحيوانات فى نهر النيل بقنا


قنا - وائل محمد
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتهاكا فى حق نهر النيل الذى يعيش عليه ملايين المصريين جراء غسل الحيوانات به، بمنطقة العزازية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
وأظهرت الصور قيام عدد من الأشخاص بجلب الحيوانات والأبقار فى منطقة الصعايدة والعزازية بمركز دشنا للاستحمام فى نهر النيل فى تعدٍ صارخ على تلك المياه التى تمثل شريانا للزراعة والشرب وسط غياب تام من قبل مجلس المدينة والمحافظة.
 
وقال على عبد اللطيف أحد أهالى مركز دشنا، إن مياه النيل رزق من الله، وليست لاستحمام الحيوانات وغسل أدوات الطهى، وأن تلك العادات السلبية موجودة فى محافظة قنا ولا يوجد رادع لتلك العادة السلبية أو حملات توعية.
 
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غسل-الحيوانات-فى-نهر-النيل-بقنا-(6)

 


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