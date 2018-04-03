صور.. احتفالات محدودة بذكرى أربعاء أيوب على شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء احتفالات محدودة من الأهالى، بذكرى أربعاء أيوب، التى حلت اليوم، وهى عادة يقوم بها أهالى مدينة العريش ليلة الأربعاء السابق ليوم شم النسيم، وخلالها يتسابقون لدخول مياه البحر اعتقادا من فى مثل هذا اليوم كان شفاء نبى الله أيوب، عندما غمرت مياه ساحل العريش جسده وشفى من مرضه.

تواجدت الأسر على الشاطئ فى مناطق ظلال النخيل والمساعيد وأبوصقل ووسط المدينة، وحرصت سيدات ورجال كبار فى السن على نزول الشاطئ ودخول البحر مع غروب الشمس احتفالا بالمناسبة.

وقال سعيد عبداللطيف، من أهالى مدينة العريش إنه احتفل بذكرى أربعاء أيوب على بحر العريش مع زوجته وأبنائه الثلاثة بمنطقة ظلال النخيل، واستحم فى البحر لحظة غروب الشمس ليس لأى اعتقاد سوى حرصه على عادة كل عام وهو الاحتفال بهذه المناسبة، لافتا أن الأهالى تراجع إقبالهم على الاحتفال بها بشكل ملحوظ هذا العام وكانوا قبل سنوات يحضرون بالآلاف على الشاطئ.











