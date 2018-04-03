صور.. أهالى الوادى الجديد يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسة ثانية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نظم الآلاف من أهالى محافظة الوادى الجديد، احتفالية كبرى بمركز شباب الخارجة مساء اليوم احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفترة ثانية فى الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة الخارجة حيث تضمنت الاحتفالية عدد كبير من الفقرات الفنية والاستعراضية قدمها عدد من الاطفال الموهوبين بمدينة الخارجة كما شاركت فرقة الفنون الشعبية بفقرات استعراضية لها بمشاركة الفنان حسن ناجى والطفل المعجزة فى العزف المنفرد مينا اشرف .

وتحدث فى الاحتفالية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محسن عبد الوهاب منسق عام حملة كلنا معك من أجل مصر وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية حيث اشاد المحافظ بما قدمه أهالى المحافظة من صورة مشرفة للمشاركة الايجابية فى الانتخابات وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسبة الحضور فى الانتخابات وهو التحدى الذى أعلن عنه المحافظ قبل بدء الانتخابات ونجح فى تحقيقه بجهود أبناء الوادى الجديد على مستوى القرى والمراكز .

وتقدم المحافظ بالشكر للمواطنين الذين شاركوا فى الانتخابات وكل من ساهم فى انجاح العملية الانتخابية، مؤكدا على أنه سيتم منح الجوائز التى تم الاعلان عنها بشأن أكثر الأحياء والمراكز والقرى مشاركة فى الانتخابات .





































تعليقات الصور

1- جانب من الحضور

2- رموز الاوقاف والكنيسة فى الاحتفالية

3- السلام الجمهورى فى الاحتفالية

4- طفل يشارك فى الاحتفالية بفقرة فنية

5- المحافظ يتحدث فى الاحتفالية

6- احد الاطفال المشاركين

7- جانب من طلائع الكشافة

8- فقرة فنية لفرقة الفنون الشعبية

9- حضور كبير من المواطنين والقيادات