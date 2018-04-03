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صور.. أمين عام الأمم المتحدة يدعو لتسوية سياسية لإنهاء الصراع فى اليمن

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:21 ص
صور.. أمين عام الأمم المتحدة يدعو لتسوية سياسية لإنهاء الصراع فى اليمن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس





رويترز
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ناشد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة فى اليمن، اليوم الثلاثاء، التوصل لتسوية سياسية لإنهاء صراع دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص فى حاجة ماسة للمساعدات.

وأضاف فى مؤتمر للأمم المتحدة فى جنيف "أحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثى الخاص الجديد مارتن جريفيث دون تأخير"، وتسعى المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية لليمن هذا العام حجمها ثلاثة مليارات دولار.

ودعا جوتيريش إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية خاصة شحنات الأغذية والأدوية والوقود. وقال "مطار صنعاء شريان حياة أيضا ويجب أن يظل مفتوحا".

أمين عام الامم المتحدة
أمين عام الامم المتحدة

 

جانب من كلمة أنطونيو جوتيريس
جانب من كلمة أنطونيو جوتيريس

 

كلمة أنطونيو جوتيريس خلال المؤتمر
كلمة أنطونيو جوتيريس خلال المؤتمر

 

وصول أنطونيو جوتيريس
وصول أنطونيو جوتيريس

 


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