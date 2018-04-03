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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:28 م
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صحة الدقهلية تعدم 1730 كيلو أسماك مملحة ومدخنة وأغذية متنوعة وتحرر 66 محضرا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:33 م
صحة الدقهلية تعدم 1730 كيلو أسماك مملحة ومدخنة وأغذية متنوعة وتحرر 66 محضرا الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية


الدقهلية - شريف الديب
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كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشأت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة استعدادا لأعياد شم النسيم، ووضع خطة تتضمن تشديد الرقابة وعمل حملات على أماكن تصنيع ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات وإرسالها إلى المعامل للفحص، وتكثيف الرقابة على منشآت عرض الأغذية للمستهلك فى أماكن تجمع الجمهور احتفالا بشم النسيم، والتحقق من التزام العاملين باشتراطات النظافة الصحية والممارسات الصحية الجيدة، وحمل شهادات صحية سارية المفعول .

 

وشنت إدارة مراقبة الأغذية حملة للمرور على 158 منشأة غذائية، تشمل محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمطاعم، وتم التوصية بغلق 38 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص اشتراطات، وعدم وجود ترخيص، وتم تحرير 66 محضر لوجود نقص اشتراطات، وعدم حمل شهاده صحية، وتم إعدام 1730 كيلو أغذية متنوعة وعصائر، وسحب 178 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين .


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