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شركة أوكرانية تدرس الإستثمار فى النقل النهرى بميناء دمياط

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 06:33 م
شركة أوكرانية تدرس الإستثمار فى النقل النهرى بميناء دمياط ميناء دمياط -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط وفدا من شركة نيبولون الأوكرانية المتخصصة فى إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب وذلك بغرض دراسة إمكانية الاستثمار فى نقل الحبوب وإقامة صوامع حديثة على ضفاف نهر النيل بالتنسيق مع هيئه النقل النهرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الرى

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة النقل بتعظيم الإستفادة من منظومة النقل النهرى وتنشيط نقل البضائع نهرياً لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية . 

واستقبل اللواء  أيمن صالح رئيس هيئة الميناء الوفد بعد قيامهم برحلة نهرية بأحد الوحدات البحرية التابعة للميناء امتدت من مدينة المنصورة حتى وصولهم الى الميناء النهرى داخل ميناء دمياط ، وذلك بغرض إختبار مدى جاهزية مجرى نهر النيل والأهوسة لإستقبال ومرور وحدات النقل الخاصة بالغلال و الحبوب

وعرض رئيس الميناء الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء فى هذا المجال والتسهيلات والمزايا المقدمة ، وتم اصطحابهم فى جولة ميدانية شاهدوا خلالها محطات تداول الحبوب والغلال و الأماكن المطروحه للإستثمار وقد أظهر الوفد إهتماماً شديداً ببعض الساحات الصالحة لإقامة مناطق لتخزين وتوزيع الحبوب لسهولة نقلها عن طريق النقل النهرى و ذلك بالوحدات النهرية التى تصنعها الشركة .

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالبنية الاساسية للميناء وبمنظومة النقل النهرى وأوضح أن الشركة لديها الخبرات الكافية لإستنساخ التجربة الأوكرانية فى نقل الحبوب عن طريق الأنهار وتنفيذها فى ميناء دمياط .

الجدير بالذكر أن شركة نيبولون تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما فى مجال إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب ، وقد صدرت نيبولون الحبوب الى اكثر من 60 دوله ، كما أن الشركة عضو فى الاتحاد الدولى لتجارة الحبوب والأعلاف "جافتا " والاتحاد الدولى للمطاحن والاتحاد الأوكرانى للحبوب والاتحاد الزراعى الأوكرانى وهى ايضا من عملاء البنك الاوروبى لإعاده الإعمار والتنمية وبنك الأستثمار الأوروبى وتمتلك مختبرا متطورا فى فحص العينات من الحبوب .

ويحتوى برنامج زيارة الشركة لمصر زيارات لكل من ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد بالإضافة لعقد ورشة عمل بوزارة النقل بحضور ممثلين عن وزارتى التموين والرى ثم ورشة عمل بجهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة نصر .


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