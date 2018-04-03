خالد الهيل: انهيار اقتصاد قطر مسألة وقت والحمدين يضحى بالشعب من أجل الكرسى







كتب محمد تهامى زكى

أكد المعارض القطرى خالد الهيل، أن انهيار الاقتصاد القطرى مسألة وقت فى ظل سوء إدارة نظام تميم، مشددا على أن تنظيم الحمدين يضحون بشعبهم من أجل الكرسى.

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "انهيار الاقتصاد القطرى مسألة وقت فقط فى ظل سوء إدارة النظام الحالى، شركات حكومية كثيرة بدأت تسرح المواطنين قبل المقيمين والمتضرر الوحيد هو المواطن القطرى، لذلك نتخذ إجراءات تنفيذية صارمة لإنقاذ ما تبقى من قطر لحماية مصلحة الشعب والوطن، وبإذن الله منصورون".

انهيار الاقتصاد القطري مسالة وقت فقط في ظل سوء إدارة النظام الحالي ، شركات حكوميه كثيره بدات تسرح المواطنين قبل المقيمين والمتضرر الوحيد هو المواطن القطري لذلك نتخذ اجرائات تنفيذيه صارمه لإنقاذ ماتبقى من قطر لحماية مصلحة الشعب والوطن وبإذن الله منصورون. انهيار الاقتصاد القطري مسالة وقت فقط في ظل سوء إدارة النظام الحالي ، شركات حكوميه كثيره بدات تسرح المواطنين قبل المقيمين والمتضرر الوحيد هو المواطن القطري لذلك نتخذ اجرائات تنفيذيه صارمه لإنقاذ ماتبقى من قطر لحماية مصلحة الشعب والوطن وبإذن الله منصورون. pic.twitter.com/p7jO8eNjyV — خالد الهيل (@khalidalhaill) April 2, 2018

وفى سياق مختلف، قال الهيل، إن تنظيم الحمدين يحاول ابتزاز الشيخ سلطان بن سحيم بأبنائه المتواجدين فى قطر، لكن صمود الشيخ وصمته جعلته يرد عليهم، قائلا: "والله حلال عليكم ونسلى ما بيموت وجعلهم فدا قلعتكم، يضحى بأبنائه من أجل مستقبل قطر، والحمدين يضحون بشعبهم من أجل الكرسى".