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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:43 م
خالد صلاح
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جوتيريس: الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام لصالح الشعب اليمنى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:08 م
جوتيريس: الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام لصالح الشعب اليمنى جوتيريس


أ ش أ
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أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس ، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بالسلام لصالح الشعب اليمنى، مشيراإلى أهمية أن يبنى السلام على أسس متينه ويعتمد المرجعيات والقرارات الدولية .

وقال جوتيرس - خلال لقائه مع وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية - :" الشعب اليمنى يستحق منا أن نعمل لأجله ونخفف معاناته ونسعى بجدية لتحقيق السلام فى اليمن ثم نعمل سويا مع جميع الشركاء الدوليين للعمل فى المجال التنموى وإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب " .

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية اليمنى، أن الخطة الإنسانية الشاملة التى وضعتها الحكومة مع التحالف العربى، تعكس الالتزام بتيسير وصول الدعم والمعونات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بلا استثناء .

وأشار إلى أن بلورة تصور للسلام يبدأ بخطوات لبناء الثقة ، مثل الإفراج عن المعتقلين والمرتبات وحصار تعز ووقف إطلاق الصواريخ، مؤكدا انه سيساهم ذلك فى توفير أجواء تساعد على استئناف المشاورات وصولا إلى حل سياسى.


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سويسرا

أمين عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية اليمنى




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