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جامعة كفر الشيخ تستضيف "مسرح المنوعات" المذاع على شبكة البرنامج العام

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:00 ص
جامعة كفر الشيخ تستضيف "مسرح المنوعات" المذاع على شبكة البرنامج العام مسرح المنوعات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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استضافت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة البرنامج الإذاعى "مسرح المنوعات" الذى يذاع على شبكة البرنامج العام الإذاعية، بحضور عدد كبير من  أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والممثلين منهم، محمد عبدالجواد و رضا إدريس وسلوى عثمان وفاروق فلوكس وناهد رشدى.

أدى الفنانون العديد من الفقرات الإذاعية التى أعدّها الكاتب أحمد القصبى وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب وتشجيع من يجيب الإجابة الصحيحة، وكانت الفقرة الأولى بعنوان: "الغلط فين" والفقرة الثانية بعنوان: "رحلة إلى"، والثالثة بعنوان: "أغنية فى تمثيلية"، والفقرة الرابعة: "من هو"  وقدم الفقرات الأستاذ على مراد أحد أفراد الفرقة المسرحية واختتم الحفل بفقرة غنائية بصوت الفنان ياسر إيكا أحد أفراد الفرقة .

وقال "القمرى" إن هذا البرنامج له مكانته الخاصة فى قلوب المستمعين فهو يُعد من أهم البرامج العريقة التى تساهم فى إحياء القيم والمبادئ وإلقاء الضوء على الإيجابيات بالمجتمع لتدعيمها والعمل على حل السلبيات المختلفة ونبذها من خلال الفقرات المتنوعة المقدمة.

 


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