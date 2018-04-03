تموين كفر الشيخ تضبط 2 طن و600 كيلو رنجة فاسدة قبل ترويجها بشم النسيم







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط مصنع أسماك مدخنة "رنجة" دون ترخيص، وبداخله 2 طن و600 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها في احتفالات أعياد شم النسيم، بمدينة سيدي سالم، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط بتمكن مباحث التموين من ضبط صاحب مصنع أسماك مدخنة "رنجة" دون ترخيص وبحوزته كميات من الأسماك المدخنة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة سيدي سالم.

وردت معلومات للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام "ح.إ.د" صاحب مصنع أسماك مدخنة، بإدارة مصنع للأسماك المدخنة "الرنجة" دون ترخيص، واعتزامه بيع كميات من الأسماك الفاسدة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

بإجراء التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، داهمت حملة مكونة من مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، المصنع المتحري عنه، وضبطت بداخله 2 طن و600 كيلو جراما من الأسماك المدخنة "الرنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق تمهيدًا لبيعها في أعياد شم النسيم، تم التحفظ علي الكمية المضبوطة،وتحرر المحضر رقم 108 جنح أمن دولة لسنة 2018،وتولت النيابة التحقيق.