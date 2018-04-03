تموين الأقصر تضبط 54 مخالفة متنوعة فى حملات لضبط الأسواق قبل شم النسيم







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية تموين الأقصر بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، ووحدة مباحث التموين وإدارة تموين أرمنت وإدارة تموين الزينة، حملات تموينية تهدف لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر، قبيل بدء إحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة محضر تموينى وبيانها كالتالى 27 عدم إعلان، ومحضر عدم ترخيص و3 نظافة مخابز، و5 توقف مخابز، و4 نقص وزن خبز، و3 عدم وجود قائمة ومحضر عدم وجود ماكينة صرف خبز.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان له، أنه تم ضبط 3 قضايا عدم الاحتفاظ بفواتير، و125 كيلو مكرونة، و2 محضر إنتهاء صلاحية مياه سيارات، و6 كيلو سمك و 2 محضر لمواصفات خبز، و3 محاضر مجهول المصدر، و120 علبة طحينة و2 إمتناع عن البيع وتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق واخذ الإجراءات اللازمة.