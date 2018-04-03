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تفجير عبوات ناسفة ومعدات حربية فى مناطق متفرقة من "ديالى"

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:51 م
تفجير عبوات ناسفة ومعدات حربية فى مناطق متفرقة من "ديالى" القوات العراقية- أرشيفية


أ ش أ
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 أعلن المتحدث باسم "قيادة العمليات المشتركة " فى العراق ، العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، العثور على 47 عبوة ناسفة و5 "مضافات " بداخلها مواد غذائية فى مناطق متفرقة من محافظة "ديالى".

 

وأضاف المتحدث ، فى بيان بثته قناة "العراقية" الإخبارية اليوم ، أن قيادة عمليات نينوى تمكنت من العثور على 45 عبوة ناسفة فى عملية أمنية نفذتها فى قرية "السكينية " وتم تفجيرها من قبل القوات الأمنية.
 

وأشار إلى أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات "ديالى " شرعت فى عملية تفتيش واسعة فى مناطق : جسر نارين - المحطة الغازية - قرية ساروة - ابو صخول- عين ليلة - الخلاوية ، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين ، و5 زوارق ، و3 عجلات ودراجة نارية ، و5 مضافات بداخلها مواد غذائية تم تدميرها من قبل الطيران العراقي.
 

وكانت "عمليات"ديالى " قد أعلنت أمس الإثنين، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة فى منطقة "الخلاوية " لتعقب خلايا تنظيم "داعش".

من ناحية أخرى، تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من قتل ثلاثة إرهابيين فى إحدى "المضافات" بصحراء الثرثار فى الأنبار .

 


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