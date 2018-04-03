تعليم شمال سيناء تضع استعدادتها لعودة المدارس المتوقفة بالمحافظة

تعليم شمال سيناء تضع استعدادتها لعودة المدارس المتوقفة بالمحافظةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:36 م
ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن أنه جارى الاستعداد لعودة الدراسة المتوقفة بالمحافظة فى أى وقت محتمل لم يحدد بعد.
وأوضح البيان، أنه فى هذا السياق عقدت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اجتماعا ضم كل من الدكتور عبد الكريم الشاعر، وكيل ألمديرية وعيد شتيوى مدير الشئون التنفيذية، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية.
وناقش المجتمعون، مشكله العاملين العالقين خارج المحافظة، الاستعداد التام لعوده الدراسة فى أى وقت ووضع تصور مسبق لكيفية إعداد قوافل تعليمية وتحديد أماكن لها فى حال عودة الدراسة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
نهاربيع
الثانوية العامة
المهم مشكلة الثانوية العامة