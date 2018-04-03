تعطل قطار شبين الكوم ـ القاهرة بمحطة البتانون فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

تعطل القطار رقم 124 بمحطة قطار البتانون القادم من شبين الكوم والمتجه إلى القاهرة، بسبب عطل بالجرار، وجارى العمل على إصلاحه.

وأكدت مصادر بالسكة الحديد، أنه جار العمل على إصلاح العطل الخاص بالجرار وإعادة الحركة من جديد.

فيما عبر عدد كبير من المواطنين عن غضبهم لتأخر القطار لما يقرب من ساعة ونصف حتى الآن دون أى بدائل، مطالبين بسرعة إصلاح العطل بالقطار وإعادة حركة التشغيل من جديد.