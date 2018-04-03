تعرف على المرشحة الثالثة لملكة جمال مصر لذوى القدرات الخاصة ببورسعيد

تعرف على المرشحة الثالثة لملكة جمال مصر لذوى القدرات الخاصة ببورسعيدالثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:00 ص
بسنت طارق
بورسعيد – محمد فرج
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بسنت طارق الزيدى ثالث مرشحة لمسابقة ملكة جمال مصر لذوى القدرات الخاصة ببورسعيد المقرر إقامتها خلال شهر أبريل الحالى 2018 بمحافظة الإسكندرية لاختيار ملكة الإعاقة الحركية و"الدوان" و"الكفيفات" و"الإعاقة الذهنية" و"قصار القامة" و"الصم والبكم" و"التوحد" تحت رئاسة الدكتورة مى البنا .
"اليوم السابع "تلقى الضوء على بسنت طارق الزيدى ثالث مرشحة من بورسعيد لخوض المسابقة من خلال مشوارها البطولى .
بسنت، 20 عاما، الإعاقة الـ "دوان" بالصف الثالث الإعدادى نظام الدمج بالمدارس الحكومية، فضلا عن حصولها على المركز الأول بطولة الجمهورية ألعاب القوى، والمركز الثانى لكرة السلة فى بطولة الأولمبياد المصرى الخاص، بالإضافة لعمل المشغولات اليدوية من جميع الإكسسوارات الحريمى بتميز بالإضافة لحفظ ما تسير من القرآن الكريم .
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