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"تضامن الأقصر" تقرر قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المحمدية بأرمنت الحيط

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:13 ص
"تضامن الأقصر" تقرر قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المحمدية بأرمنت الحيط الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





الأقصر - أحمد مرعى
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أصدر أحمد عبيد الشاذلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، قرارا بقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المحمدية لتنمية المجتمع فى أرمنت الحيط (ساحل الجرف) تحت رقم 447 لسنة 2018، اعتبارا من 12 فبراير 2018، إذ جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017، والقوانين والقرارات المعدلة، وعلى أوراق الجمعية ومذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12 فبراير 2018.

ونصت المادة الأولى قرار التعديل الذى نشرته الجريدة الرسمية على قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المحمدية لتنمية المجتمع فى أرمنت الحيط (ساحل الجرف) تحت رقم 447 لسنة 2018 اعتبارا من 12 فبراير 2018، وأن تعمل الجمعية فى ميدان رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسر، وميدان المساعدات الاجتماعية وحماية البيئة، وميدان الخدمات الثقافية والعلمية والصحية والدينية، وميدان التنظيم والإدارة، وميدان تنمية المجتمعات المحلية.

وبحسب نص القرار، يتم تشكيل مجلس الإدارة من 7 أعضاء، وتبدأ السنة المالية فى يناير وتنتهى فى ديسمبر، ويكون نطاق عملها على مستوى الجمهورية، ولدى حل الجمعية تؤول أموالها وممتلكاتها بعد الحل لجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية للأيتام بأرمنت الوابورات، ونصت المادة الثالثة على أنه "على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة".


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