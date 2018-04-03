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الولايات المتحدة تباشر بناء قاعدتين فى منبج بشمال سوريا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:29 م
الولايات المتحدة تباشر بناء قاعدتين فى منبج بشمال سوريا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أنقرة (أ ف ب)
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باشرت بناء قاعدتين فى منطقة منبج بشمال سوريا وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المدينة الاستراتيجية التى تهدد أنقرة بمهاجمتها لطرد المقاتلين الأكراد منها.

وإذ أكدت أنها تستند إلى "مصادر محلية موثوق بها"، أوردت الوكالة أن القاعدتين ستشيدان قرب قرية شمال منبج وتحديدا فى جنوب وجنوب شرق هذه القرية عبر توسيع مركزى مراقبى موجودين أصلا.

وأضافت الأناضول أن واشنطن أرسلت الأحد تعزيزات قوامها 300 جندى إلى منطقة منبج حيث ينتشر جنود أمريكيون إلى جانب مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان المتطرفون يسيطرون على منبج قبل أن تستعيدها قوات سوريا الديموقراطية فى 2016 بدعم من التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى بقيادة واشنطن.

وباتت هذه المدينة الواقعة فى محافظة حلب على بعد حوالى 100 كلم من الحدود التركية، ذات أهمية كبرى بعدما توعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مرارا بمهاجمتها لطرد المقاتلين الأكراد منها.

 


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