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المرصد السورى: مسلحو فيلق الرحمن يستوطنون عدة منازل فى عفرين بحلب

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:02 م
المرصد السورى: مسلحو فيلق الرحمن يستوطنون عدة منازل فى عفرين بحلب خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن مقاتلين من فصيل (فيلق الرحمن) وعائلاتهم ممن غادروا الغوطة الشرقية، وصلوا منطقة عفرين فى ريف حلب الشمالى على الحدود مع تركيا.

وذكر المرصد، وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية الثلاثاء، أن هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم استوطنوا منازل فى مدينة عفرين هجرها أصحابها، ومناطق فى ريف حلب الشمالى هربا من الهجوم العسكرى الذى شنته تركيا على المدينة وأدى إلى سيطرتها عليها بعد نحو شهرين من المعارك.

وكان المرصد السورى قد أكد، فى وقت سابق، أن ما يقرب من 400 مقاتل من تنظيم داعش فى مدينة البوكمال (شرق سوريا) عبروا فى مجموعات من منطقة الشعفة بشرق الفرات تحت غطاء من القصف المكثف من قبلها إلى غرب الفرات واشتبكوا مع القوات النظامية والمقاتلين الموالين لها.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت انتهاء عملية إخراج مسلحى "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من غوطة دمشق الشرقية بنجاح.

 


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سوريا

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عفرين

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