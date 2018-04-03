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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:06 م
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الكويت تتعهد بمنح 250 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية باليمن فى 2018

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:00 م
الكويت تتعهد بمنح 250 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية باليمن فى 2018 الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، تعهد بلاده بمنح مبلغ 250 مليون دولار عبر الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، ومن خلال المنظمات الدولية المعنية بالشئون الإنسانية؛ لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمنى خلال هذا العام.


وقال الجارالله - فى كلمة الكويت أمام مؤتمر جنيف لدعم اليمن، الذى دعت إليه الأمم المتحدة – إن المأساة الإنسانية فى اليمن تتضاعف، وتزداد الحاجة إلى مساعدات عاجلة أمام ما يعانيه اليمنيون من نقص لكل مقومات الحياة، معربا عن أمله فى أن تساعد المساهمة الكويتية، فى التخفيف من آلام الشعب اليمنى.


وأضاف أن مشاركة الكويت فى المؤتمر، تأتى انطلاقا من دورها الإنسانى الرائد فى مسيرة العطاء الدولى فى كافة أرجاء العالم، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى سعيها لإنهاء أزمة اليمن، ووضع حد لمعاناة شعبه، من خلال ممارستها لدورها السياسى والإنساني.


وأوضح أن دور الكويت السياسى يندرج فى إطار عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن؛ حيث تواصل الجهود مع الدول الأعضاء فى المجلس، فى سعى جاد لخدمة قضية الشعب اليمني؛ وذلك من خلال تحركها الدبلوماسى واتصالاتها واحتضانها لمشاورات الأطراف اليمنية فى الكويت لما يزيد عن مائة يوم.


وأكد نائب وزير الخارجية الكويتى مجددا موقف بلاده، وقناعتها أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الحل السياسى يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى والقرار 2216.

 

 

 


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