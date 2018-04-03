العراق: الجيش التركى يدمر جسرا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

العراق: الجيش التركى يدمر جسرا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكريةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:53 م
قوات تركية- أرشيفية
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دمرت طائرات حربية تركية جسرا فى منطقة سيدكان شمال محافظة أربيل العراقية، فيما أقامت القوات التركية ثكنات عسكرية فى المنطقة.
وأوضح مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، اليوم الثلاثاء، فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز)، أن الجسر يقع فى منطقة نائية ويستخدم من قبل مسلحى حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن القوات التركية أقامت ما بين 8 و 12 ثكنة عسكرية فى منطقة سيدكان، وبعضها قريب جدا من المناطق المأهولة بالسكان.
وأشار المسئول المحلى إلى أن سكان بعض القرى يواجهون صعوبات فى ممارسة حياتهم اليومية؛ بسبب قربها من المواقع العسكرية التركية.
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