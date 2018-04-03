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الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة (صور)

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:10 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة (صور) فلسطين


أ ف ب
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استشهد فلسطينى اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات عند حدود قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة فى القطاع.

وقالت وزارة الصحة "إن المواطن أحمد عمر عرفة (25 عاما) استشهد فى مواجهات مع الاحتلال شرق مخيم البريج" فى قطاع غزة، وبذلك يصل عدد القتلى الفلسطينين إلى 18 منذ مسيرة العودة التى حدثت الجمعة وتخللتها مواجهات عنيفة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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