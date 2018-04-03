السيطرة على حريق بمصنع أقطان بكوم أمبو دون وقوع إصابات







أسوان ندى سليم

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من إخماد حريق هائل نشب بأحد مصانع الأقطان بمركز كوم أمبو، دون وقوع إصابات.

ودفعت الحماية المدينة بعدد 3 سيارات لإخماد الحريق، قبل امتداد النيران للوحدات السكنية، ووصلت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى، أسفر عنه حريق محتويات المصنع بالكامل.