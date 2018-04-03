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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:32 م
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السيطرة على حريق بمصنع أقطان بكوم أمبو دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:13 م
السيطرة على حريق بمصنع أقطان بكوم أمبو دون وقوع إصابات حريق - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من إخماد حريق هائل نشب بأحد مصانع الأقطان بمركز كوم أمبو، دون وقوع إصابات. 

ودفعت الحماية المدينة بعدد 3 سيارات لإخماد الحريق، قبل امتداد النيران للوحدات السكنية، ووصلت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى، أسفر عنه حريق محتويات المصنع بالكامل. 


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