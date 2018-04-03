السيطرة على حريق بمصنع أقطان بكوم أمبو دون وقوع إصابات

السيطرة على حريق بمصنع أقطان بكوم أمبو دون وقوع إصاباتالثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:13 م
حريق - أرشيفية
إضافة تعليق
تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من إخماد حريق هائل نشب بأحد مصانع الأقطان بمركز كوم أمبو، دون وقوع إصابات.
ودفعت الحماية المدينة بعدد 3 سيارات لإخماد الحريق، قبل امتداد النيران للوحدات السكنية، ووصلت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى، أسفر عنه حريق محتويات المصنع بالكامل.
إضافة تعليق
مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله
قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة