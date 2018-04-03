السودان يعلن ترحيبه باختيار آبى أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

السودان يعلن ترحيبه باختيار آبى أحمد رئيسا لوزراء إثيوبياالثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:03 ص
آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن السودان ترحيبه بقرار البرلمان فى إثيوبيا اختيار الدكتور آبى أحمد رئيسا للوزراء.
ووجهت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان أمس الإثنين - التهنئة للقيادات الإثيوبية على تجاوز التحديات الصعبة التى عاشتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية ، مؤكدة استعداد الحكومة السودانية لمواصلة التعاون مع القيادة الإثيوبية الجديدة فى كافة المجالات.
وأعربت الوزارة عن أملها فى أن يعزز هذا القرار خطى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى إثيوبيا فى ظل القيادة الجديدة ، وأن يسهم بفاعلية فى ترسيخ العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. سوريا تكتب نهاية الإرهابيين بالغوطة الشرقية.. مقاتلو "جيش الإسلام" وعائلاتهم يخرجون من أخر معاقلهم ويتجهون شمالا.. القوات السورية تحرر البلدات الواحدة تلو الأخرى.. وتمنح مهلة للممتنعين عن الخروج
صور.. الإسماعيلى يحسم وصافة الدورى "إكلينيكيا" بثلاثية فى الزمالك.. الدراويش يقترب من التأهل لدورى الأبطال.. بيدرو يتفوق على إيهاب جلال.. عقدة الإسماعيلية مستمرة مع الأبيض.. وإسلام جمال يشارك لأول مرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة