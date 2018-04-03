السودان يعلن ترحيبه باختيار آبى أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

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أعلن السودان ترحيبه بقرار البرلمان فى إثيوبيا اختيار الدكتور آبى أحمد رئيسا للوزراء.

ووجهت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان أمس الإثنين - التهنئة للقيادات الإثيوبية على تجاوز التحديات الصعبة التى عاشتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية ، مؤكدة استعداد الحكومة السودانية لمواصلة التعاون مع القيادة الإثيوبية الجديدة فى كافة المجالات.

وأعربت الوزارة عن أملها فى أن يعزز هذا القرار خطى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى إثيوبيا فى ظل القيادة الجديدة ، وأن يسهم بفاعلية فى ترسيخ العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.